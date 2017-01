POL-VER: Täter flüchten + Fußgänger rettet sich durch Sprung + Unfallserien nach Schneeschauer + Unbekannte zerstören Scheiben

POL-VER (ots) -

Landkreis Verden Täter flüchten Oyten Unbekannte Täter machten sich am Dienstag gegen 18:00 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses zu schaffen. Als die Bewohner des Hauses in der Lesumstraße zurückkehrten, bemerkten die Diebe das kommende Auto und flüchteten ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Fußgänger rettet sich durch Sprung Oyten Nur durch einen Sprung konnte ein 24-jähriger Fußgänger den Zusammenstoß mit einem Auto verhindern. Der bislang unbekannte Fahrer eines VW Golf fuhr am Montag Abend gegen 18:10 Uhr auf der Hauptstraße auf eine für ihn rot zeigende Ampel zu. Zu diesem Zeitpunkt überquerte der 24-jährige Mann aus Bremen die Straße als Fußgänger. Der Autofahrer soll nach bisherigen Informationen die Geschwindigkeit zwar verringert haben, ist dann aber trotz des roten Signals weitergefahren. Beim Sprung von der Fahrbahn, kam es zu einem Kontakt zwischen dem Fußgänger und dem Auto. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den Fußgänger zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Unfallserien nach Schneeschauer Am Mittwoch kam zu mehreren Verkehrsunfällen auf den Autobahnen 1 und 27. Als gegen 09:00 Uhr ein Schneeschauer niederging, rutschten auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen zwei Fahrzeugführer in die Leitplanke. Bei einem dritten Unfall kam es an gleicher Stelle bei einem Fahrstreifenwechsel zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. In der Folge wurde noch ein drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Bei diesem Unfall verletzten sich zwei Personen leicht und eine schwer. Alle Verletzten wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Zur gleichen Zeit ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode vier Verkehrsunfälle. Drei dieser Unfälle passierten in Fahrtrichtung Walsrode. In drei Fällen rutschten die Fahrzeugführer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Schnee in die Leitplanken. Beim vierten Unfall bremste ein Autofahrer auf der linken Spur auf Grund einsetzenden Schnee/Hagelschauers so stark ab, dass der nachfolgenden Autofahrer auffuhr. Bei diesen vier Unfällen verletzte sich ein Verkehrsteilnehmer leicht. Landkreis Osterholz Unbekannte zerstören Scheiben Lilienthal Die Polizei in Lilienthal sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich vermutlich am Silvesterabend zugetragen hat. Der Filialleiter des Lidl-Marktes an der Falkenberger Landstraße zeigte an, dass unbekannte Täter die Scheibe eines Fahrradunterstands zerstörten und versuchten die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Auf Grund eines Zeugenhinweises geht die Polizei davon aus, dass sich die Tat am Silvesterabend zugetragen hat. Daher werden Personen, die etwas beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei in Lilienthal unter der Rufnummer 04298 - 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell