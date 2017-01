POL-VER: ++Polizei sucht Unfallflüchtigen++Fahrertür eingedrückt++Fensterscheibe zerstört++Döner-Imbiss beschädigt++Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall++

Landkreis Osterholz (ots) -

Polizei sucht Unfallflüchtigen Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag oder Sonnabend vergangener Woche ist es auf dem Parkplatz zwischen der Stadthalle und der VB-Halle (kleine Kickerhalle) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines bisher unbekannten roten Fahrzeuges zerstörte beim Rangieren eine Gabione. Der Schaden ist beträchtlich. Die Gabione und auch das flüchtige Fahrzeuge haben starken Verformungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden. Fahrertür eingedrückt Osterholz-Scharmbeck. Bereits am Mittwoch vergangener Woche ist ein auf dem Seitenstreifen der Straße "Am Rodelande" abgestellter Firmenwagen beschädigt worden. Die gesamte Fahrertür wurde eingedrückt. Die Beschädigung dürfte durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug hervorgerufen worden sein, dessen Fahrer oder Fahrerin seine Fahrt, ohne anzuhalten, fortgesetzt hat. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen. Fensterscheibe zerstört Ritterhude. Unbekannte haben in der Silvesternacht die Fensterscheibe eines Einfamilienwohnhauses in der Straße "Auf den Rathen" zerstört. Die Polizei geht von purem Vandalismus aus und sucht nach den Verursachern. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Tat zwischen 00:10 Uhr und 01:00 Uhr passiert sein. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen in der Straße "Auf den Rathen" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04292/990760 an die Polizeistation in Ritterhude zu wenden. Döner-Imbiss beschädigt Schwanewede. Unbekannte haben in den letzten Tagen die Scheiben eines Döner-Imbisses in der Straße "An der Landesgrenze" beschädigt. Den Beschädigungen nach zu urteilen könnten die Schäden entweder mit einer Zwille oder einer Art Nothammer verursacht worden sein. Der Schaden ist beträchtlich, weil gleich drei Scheiben beschädigt wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird mit rund 2.500 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen. Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall Lilienthal. Beim Befahren der Moorhauser Landstraße ist eine 69-jährige Autofahrerin am Montagmorgen im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geraten und mit dem Pkw eines 76-jährigen Mannes frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, konnten ihre Fahrt anschließend aber nicht mehr fortsetzen. Bei der Unfallverursacherin wurde zudem Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein der 69-Jährigen sicher. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von der Polizei mit mehreren Tausend Euro angegeben.

