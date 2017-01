POL-VER: ++Spielgeräte beschädigt++Polizei sucht Unfallzeugen++Unfallautos mussten abgeschleppt werden++Lkw verliert Teile von der Ladefläche -Polizei sucht Zeugen++

Landkreis Verden (ots) -

Spielgeräte beschädigt Verden. Unbekannte haben am Silvester- oder Neujahrtag mit einem scharfen Sägemesser mehrere Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz zwischen der Straße "Am Alten Pulverschuppen" und der Wilhelmstraße beschädigt. Mehrere Pfosten des Kletterhauses wurden angesägt, die Sprosse einer Leiter sogar ganz durchtrennt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach etwaigen Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Anrufe nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen. Polizei sucht Unfallzeugen Verden. An der Einfahrt zu der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes an der Lindhooper Straße ist es am Montagnachmittag um kurz nach 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Kirchlinteler, der die Tiefgarage verlassen und nach rechts in die Lindhooper Straße abbiegen wollte, stieß mit dem in Richtung Kirchlinteln fahrenden Pkw eines 38-jährigen Verdeners zusammen. Durch den Zusammenprall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von knapp 2.000 Euro. Die Polizei sucht nach unabhängigen Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen. Unfallautos mussten abgeschleppt werden Dörverden. Nach einem Zusammenprall an der Kreuzung Bahnhofstraße mussten die beteiligten Fahrzeuge am späten Montagnachmittag abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat ein 23-jähriger Autofahrer, der von der Bundesstraße in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, den entgegenkommenden Pkw eines 46-jährigen Langwedelers übersehen. Lkw verliert Teile von der Ladefläche -Polizei sucht Zeugen Thedinghausen. Beim Befahren der Syker Straße hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Montagmorgen ein Teil von der Ladefläche verloren, das einen entgegenkommenden Pkw nicht unerheblich beschädigt hat. An dem Toyota Yaris einer 50-jährigern Riederin, die Richtung Emtinghausen unterwegs war, entstand dadurch erheblicher Schaden. Die Höhe wird von der Polizei auf rund 1.500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Dennoch sucht die Polizei nach dem betreffenden Lkw und dessen Fahrer, der anschließend unverrichteter Dinge weiterfuhr. Wer den Vorfall, der sich gegen 09:25 Uhr ereignet hat, beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtigen Pkw und seinem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04204/402 an die Polizeistation in Thedinghausen zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell