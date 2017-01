POL-VER: diverse Einbrüche über Silvester - erheblicher Dieseldiebstahl - Kompletträder aus Garage gestohlen - 3 Autos am Bahnhof aufgebrochen

POL-VER (ots) -

Landkreis Verden Rufen verjagt Einbrecher Achim-Uphusen Das Rufen der aufwachenden Hausbesitzerin verjagte unbekannte Diebe in der Uphuser Dorfstraße. Am Silversterabend gegen 20:25 Uhr hörte die 72-jährige Frau, wie sich Personen am Rollo der Terrassentür zu schaffen machten. Als sie anfing laut zu rufen, ergriffen die Täter die Flucht. Zweimal mit Stein Scheibe eingeschlagen Achim-Baden Am Sylvesterabend wirft ein unbekannter Täter ein Loch in eine Fensterscheibe des Mehrfamilienhauses in der Straße Am Badener Bahnhof. Danach öffente er das Fenster einen Spalt geöffnet weit. Ohne einzusteigen, flüchtet er aus unbekannten Gründen vom Tatort. Etwa zur gleichen Zeit passiert in der Oyter Straße in Baden ein gleichgelagerte Einbruchsversuch. Auch hier wird ein Fenster mittels eines Steines eingeworfen. Die anwesenden Bewohner hören das Klirren der Scheibe. Auch hier flüchtete der Täter, ohne in das Haus einzusteigen. Elektronikgeräte gestohlen Achim Auf unbekannte Weise öffnete die Diebe die Terrassentür des Bungalows in der Potsdamer Straße. In der Silversternacht durchwühlten die Diebe das Haus und stahlen Elektronikartikel. Bargeld gestohlen Achim Durch eine aufgehebelte Tür drangen unbekannte Täter in der Silversternacht in das Wohnhaus am Borsteler Weg ein. Beim Durchwühlen der Räume stießen die Diebe auf Bargeld und Schmuck. Mit diesem entkamen sie unerkannt. Zwei Terrassentüren aufgehebelt Verden Mit Bargeld verschwanden unbekannte Täter am Silversterabend aus dem Einfamilienhaus in der Straße An der Volte. Zuvor hatten sie die Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Gleiches passierte in der Straße Traversale. Auch hier wurde die Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Hier konnte jedoch noch nicht abschließend gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Dieseldiebstahl Verden Von einem Abstellplatz einer Spedition in Albert-Einstein-Ring stahlen Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag 2000 - 3000 Liter Dieselkraftstoff. Hierzu öffneten sie gewaltsam die Tankdeckel von fünf Sattelzugmaschinen und pumpten die Sprit ab. Landkreis Osterholz Abwesenheit ausgenutzt Ritterhude Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzen unbekannte Täter aus. Zwischen Freitag und Samstags der vergangenen Woche hebelten sie ein Fenster auf. So gelang ihnen der Einstieg in den Bungalow im Stader Postweg. Aufmerksame Nachbarn bemerkten anschließend den Einbruch. Ob etwas gestohlen konnte bei der Tatortaufnahme noch nicht gesagt werden. Rauchmelder verjagt Einbrecher Schwanwede-Neuenkirchen Den Urlaub der Hausbesitzer nutzten unbekannte Täter am Freitag oder Samstag vergangener Woche aus. Durch das Einschlagen der Terrassentür gelangten sie in das Einfamilienhaus im Dethard-Iken-Ring. Dort hörten sie einen defekten Rauchmelder, den sie mit einer Alarmanlage verwechselten. Ohne weiter nach Diebesgut zu suchen, flüchteten die Diebe vom Tatort. Tür aufgehebelt Lilienthal Zwischen Freitag und Sonntag vergangener Woche hebelten unbekannte Täter einen Nebeneingang auf. So drangen die Diebe in das Haus an der Worphauser Landstraße ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Mit einer Schreckschusswaffe und einer hochwertigen Armbanduhr gelang ihnen unerkannt die Flucht. Kompletträder aus Garage gestohlen Lilienthal Die kompletten Räder, die Frontschürze, das Lenkrad und die Xenonscheinwerfer eines BMW stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zinckestraße. Dazu bockten sie das Fahrzeug mit Steinklötze auf. Um an das Lenkrad zu gelangen, schlugen die Diebe noch eine Scheibe ein. Drei Autos aufgebrochen Hambergen-Oldenbüttel Am Bahnhof in Oldenbüttel brachen unbekannte Täter drei Autos auf. In allen drei Fällen wurde eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Was die Täter tatsächlich in der Silvesternacht stahlen, konnte bei der Sachverhaltsaufnahme zunächst nicht geklärt werden, da die Geschädigten nicht vor Ort waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell