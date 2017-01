POL-VER: Pressemitteilung für den 01.01.2017

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Brand in Langwedel Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Silvesternacht, gegen 01:20 Uhr, zunächst das Dach eines zu einem Einfamilienhaus in der Daverdener Straße gehörenden Carports in Brand. Zwei unter dem Carport stehende Pkw fingen ebenfalls Feuer. Der Brand breitete sich aufs Haus aus. Hier kann er durch die Feuerwehr eingedämmt werden. Neben dem Carport wurde ein Raum des Wohnhauses und das Dachgebälk vom Feuer beschädigt.

Silvester aus Sicht der Polizei In der Silvesternacht kam es im Bereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in allen Bereichen zu einer Vielzahl von Einsätzen. Nicht immer war ein Einschreiten der Beamten vor Ort erforderlich. Wenn einmal Personen zu Schaden kamen, so wurde diese glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine detailierte Aufstellung des Ablaufs der Nacht muss aufgrund technischer Probleme später erfolgen.

