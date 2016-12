POL-VER: ++ Abfallbehälter geriet in Brand ++ Geringer Sachschaden durch Feuer ++ VW erheblich beschädigt ++ 69-Jähriger bei Unfall leicht verletzt ++ Radfahrer verletzt ++

Landkreis Verden (ots) -

Abfallbehälter geriet in Brand Dörverden. Am Donnerstag geriet auf einem Grundstück am Harzer Bogen ein Abfallbehälter in Brand. Nachdem zwei Zeugen gegen 17:30 Uhr im Vorbeifahren die Flammen entdeckten, reagierten sie vorbildlich. Sie löschten das Feuer mit einem im Auto mitgeführten Feuerlöscher und alarmierten die Bewohner des Hauses sowie die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen wurde ein mögliches Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Garage verhindert, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Brandentstehung nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen. Geringer Sachschaden durch Feuer Dörverden. In einem Kinderzimmer einer Wohnung an der Straße An der Bahn kam es am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, zu einem kleinen Brand. Die Bewohnerin des Hauses konnte die Flammen allerdings selbst rechtzeitig löschen, sodass nur geringer Sachschaden entstand und keiner verletzt wurde. Noch während die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort waren, offenbarte sich eine fünfjährige Tochter der Bewohnerin, dass sie mit einem Feuerzeug gespielt habe. Daher wird davon ausgegangen, dass hier die Brandurdache liegen dürfte. Die Ermittlungen der Polizei Verden dauern an. VW erheblich beschädigt Oyten. Am Donnerstagabend wurde ein VW Polo, der am Fahrbahnrand der Straße Bremer Breden abgestellt war, erheblich beschädigt. Zwischen 20 Uhr und Mitternacht entstand aus ungeklärter Ursache an einem Kotflügel der Schaden, der auf über 1000 Euro geschätzt wird. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04207/1285 zu melden. 69-Jähriger bei Unfall leicht verletzt Verden. Bei einem Auffahrunfall auf dem Johanniswall wurde am Donnerstag, gegen 15 Uhr, ein 69-jähriger Skoda-Fahrer leicht verletzt. Der Mann musste verkehrsbedingt anhalten, als er nach rechts auf die B215 in Richtung Rotenburg abbiegen wollte. Ein nachfolgender 51-jähriger Fahrer eines Lilienbusses bremste zu spät und fuhr auf den Skoda auf. An Omnibus und Pkw entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Radfahrer verletzt Achim/Uesen. Ein 64-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag, gegen 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L156 verletzt. Eine 30-jährige Autofahrerin wollte von der Steuben-Allee auf die L156 einbiegen, dabei missachtete sie im Einmündungsbereich zur Landesstraße die Vorfahrt des von rechts herannahenden Zweiradfahrers, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der 64-Jährige stürzte und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Gegen die Autofahrerin ermittelt die Polizei Achim wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell