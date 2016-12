POL-VER: ++ Einbruch in Container ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Einbruch in Container Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Container Am Pumpelberg aufgebrochen, der hier auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes steht. Sie erhofften sich vermutlich Feuerwerkskörper, wurden jedoch nicht fündig - der Container war komplett leer. Ohne Beute mussten die Täter davonziehen. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

