POL-VER: ++ Hoher Sachschaden ++

Landkreis Verden (ots) -

Hoher Sachschaden Oyten. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag, gegen 1:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Köbens. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer war hier in Richtung Große Straße (L168) unterwegs gewesen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum prallte er gegen einen Baum, dabei blieb der Mann unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Den Aussagen des 51-Jährigen zufolge sei er einem entgegenkommenden Auto ausgewichen, das zu weit mittig gefahren war und bei dem nur ein Scheinwerfer intakt war. Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Pkw mit defektem Scheinwerfer nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04207/1285 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell