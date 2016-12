POL-VER: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der L165 ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Schwerer Verkehrsunfall auf der L165 Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostersoder Straße (L165) wurden am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr, zwei Personen schwer verletzt. Ein 47-jähriger VW-Fahrer war aus Richtung Hüttenbusch kommend in Richtung Ostersode unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Der Pkw prallte im Seitenraum gegen zwei Bäume, dabei entstand am Auto ein Totalschaden. Der Fahrer sowie eine 48-jährige Mitfahrerin erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen, woraufhin der Mann mit einem Rettungshubschrauber und die Frau mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04792/1235 bei der Polizeistation Worpswede zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell