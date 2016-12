POL-VER: ++ Vorsicht: Falsche Kripo-Anrufe ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Vorsicht: Falsche Kripo-Anrufe Landkreis Osterholz. Derzeit treiben unbekannte Täter im Landkreis Osterholz ihr Unwesen, indem sie meist ältere Personen anrufen und sich als "Kripo-" oder "Polizeibeamte" ausgeben. Ziel der Täter ist es, an die Wertgegenstände der Angerufenen zu kommen. Am Dienstag erhielt ein 72 Jahre alter Mann aus Ritterhude den Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser gab an, dass er bei der Kripo arbeite. Der Grund des Anrufes war demnach die Festnahme eines Einbrechers, bei dem angeblich ein Notizzettel gefunden wurde. Auf diesem Zettel soll nach Angaben des Anrufers der Name des 72-Jährigen gestanden haben. Der vermeintliche Kripobeamte wies darauf hin, dass er das nächste Einbruchsopfer sein könnte. Im Verlauf des Telefonates versuchte der Anrufer die persönlichen Lebensumstände des Senioren zu erfragen. Der Mann ließ sich jedoch nicht beirren und handelte vorbildlich. Er machte keinerlei Angaben, sondern nahm stattdessen Kontakt mit der echten Polizei auf und informierte diese über den Anruf des falschen Kripobeamten. Betrüger versuchen immer wieder mit vorgetäuschten Szenarien an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Auch diese Vorgehensweise ist der Polizei nicht unbekannt. Bei solchen Anrufen sollte man immer misstrauisch sein und keinesfalls persönliche Daten preisgeben. Durch sogenanntes "Spoofing" können die Täter eine beliebige Telefonnummer auf das Display der Angerufenen übermitteln, die tatsächliche Telefonnummer wird nicht angezeigt. Allein am 27. Dezember meldeten sich sechs Personen aus dem Landkreis Osterholz bei der Polizei, die glücklicherweise allesamt nicht auf die Masche hereingefallen sind. Dabei wurde die Telefonnummer der Polizei Bremen (0421/3620) übermittelt. Das Ziel der Täter ist vermutlich die Herausgabe von Wertsachen an einen angeblichen Polizisten, der diese bei den Opfern abholt, um sie für einen bestimmten Zeitraum sicher aufzubewahren. Tatsächlich werden die Wertgegenstände jedoch gestohlen und dem Opfer natürlich nicht zurückgegeben. Folgende Hinweise sollte beachtet werden: - Die "echte" Polizei fordert Sie niemals dazu auf, persönliche Daten preiszugeben. - Seien Sie misstrauisch. Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Sie haben immer die Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und Vertrauenspersonen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe. - Polizisten in ziviler Kleidung weisen sich mit einem Dienstausweis aus und haben Verständnis dafür, dass man bei der örtlichen Polizei nachfragt. Suchen Sie selber die Telefonnummer der Polizei heraus. - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück. Verständigen Sie bei verdächtigen Vorfällen umgehend die 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell