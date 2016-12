POL-VER: ++ Unbekannte beschädigen Weihnachtsbaumbeleuchtung ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Einbrecher an der Falkenberger Landstraße ++ VW aufgebockt ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Unbekannte beschädigen Weihnachtsbaumbeleuchtung Osterholz-Scharmbeck. Eine Gruppe bislang unbekannter Täter beschädigte am Dienstagabend die Beleuchtung eines Weihnachtsbaumes, der am Marktplatz aufgestellt ist. Die Gruppe bestand Zeugen zufolge aus etwa fünf Jugendlichen, die die Lichterkette gegen 18:45 Uhr vom Baum gerissen und anschließend auf den Boden geworfen haben. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Polizei Osterholz konnte die Täter nicht mehr antreffen. Hinweise zu der Gruppe werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen. Einbruch in Wohnhaus Grasberg. Zwischen Montagmittag und Dienstagmittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Eichenstraße ein. Sie öffneten ein Fenster gewaltsam, anschließend stiegen sie in das Haus ein. Ob sie Beute machten, ist derzeit unklar. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen. Einbrecher an der Falkenberger Landstraße Lilienthal. In ein Einfamilienhaus an der Falkenberger Landstraße brachen am Montag, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, unbekannte Täter ein. Nach Aufbrechen einer Tür stahlen sie diversen Schmuck in dem Haus, anschließend flohen sie unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden. VW aufgebockt Osterholz-Scharmbeck. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag einen VW aufgebockt, der an der Königsberger Straße abgestellt war. Anschließend schraubte er ein Rad ab und entwendete es. Den benutzten Wagenheber ließ er zurück. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

