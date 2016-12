POL-VER: ++ Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch ++ Graffiti mit Farbbeuteln beschädigt ++ Metalltor gestohlen ++ Laptops und Handy weg ++ Laserangriff auf Pilot ++

1 weiterer Medieninhalt

Landkreis Verden (ots) -

Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch - Wertvoller Hinweis eines Zeugen Ottersberg/Bahnhof. Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ottersberg/Bahnhof konnte die Polizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen auf der Flucht festnehmen. Gegen 19:30 Uhr überraschte ein Zeuge zwei unbekannte Männer, die sich an Fenstern und Türen eines Wohnhauses am Ulmenweg zu schaffen machten. Beide Täter flüchteten daraufhin in Richtung Verdener Straße in ein kleines Waldstück. Aufgrund des wertvollen Hinweises des aufmerksamen Zeugen haben Beamte des Polizeikommissariats Achim und Kollegen aus den umliegenden Dienststellen diesen Waldabschnitt umstellt und mit Unterstützung von Polizeihunden durchsucht. Zudem begleitete ein Polizeihubschrauber die Suche nach dem Duo aus der Luft. Schließlich stellten zwei Polizeihundführerinnen einen der beiden Tatverdächtigen, der sich in einem Holzverschlag versteckt hatte. Bei dem Mann handelt es sich um einen 39-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat. Er wurde festgenommen und ins Achimer Polizeigewahrsam gebracht. Sein Komplize konnte bislang nicht entdeckt werden. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstahl" bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz dauern an. Graffiti mit Farbbeuteln beschädigt (mit Fotos) Verden. Unbekannte Täter warfen in der Nacht auf Mittwoch Farbbeutel gegen das Graffiti an der Bahnüberführung an der Achimer Straße, dadurch wurde das bunte Bild erheblich beschädigt. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließt die Polizei nicht aus, denkbar ist aber auch ein "schlicht sinnloser Vandalismus". Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise von möglichen Zeugen werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen. Metalltor gestohlen Verden. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein Metalltor einer Grundstückseinfahrt Am Alten Pulverschuppen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu melden. Laptops und Handy weg Verden. Bei einem Einbruch in eine Wohnung am Buschbültenweg stahlen unbekannte Täter am Dienstag, gegen 17 Uhr, zwei Laptops sowie ein Mobiltelefon. Sie hatten eine Terrassentür aufgebrochen und waren so in das Haus eingestiegen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 04231/8060. Mercedes erheblich beschädigt Verden. Erhebliche Beschädigungen entstanden am Dienstag an einem Mercedes, der an der Marie-Curie-Straße geparkt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer prallte zwischen 5 Uhr und 15 Uhr gegen den Pkw, sodass ein Schaden von knapp 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Hinweise zum dem Unbekannten nimmt die Polizei unter Telefon 04231/8060 entgegen. Laserangriff auf Pilot Achim. Am Heiligabend kam es im Achimer Stadtgebiet zu einem Laserangriff auf einen Piloten einer Passagiermaschine, die sich im Landeanflug auf den Bremer Airport befand. Der 31-jährige Pilot wurde kurz vor 17:30 Uhr von einem grünen Laserstrahl geblendet, der seinen Ausgangspunkt im Umfeld der Borsteler Hauptstraße hatte. Der Niederländer konnte die Landung schließlich ohne Probleme durchführen. Im Flugzeug befanden sich 65 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Durch die Laserattacke wurde glücklicherweise niemand verletzt. Da es sich beim Bestrahlen eines Flugzeuges mit einem Laser um eine Straftat handelt, ermittelt das Polizeikommissariat Achim. Hinweise zu Personen, die am Heiligabend im Umfeld der Borsteler Hauptstraße mit einem Laser hantiert haben, werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen. Die Polizei weist zudem darauf hin, dass ein derartiger "Gefährlicher Eingriff in der Luftverkehr" nicht nur sehr schlimme Folgen für eine unüberschaubar große Anzahl von Menschen haben kann, sondern darüber hinaus nach dem Strafgesetzbuch mit einer Strafe von bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden kann.

