POL-VER: ++ Schmuck und Spirituosen gestohlen ++ Auseinandersetzung vor Disko ++ Sinnlose Zerstörungswut ++

Schmuck und Spirituosen gestohlen Ritterhude. In einem Wohnhaus am Kiepelbergplatz entwendeten unbekannten Täter zwischen Sonntagmittag und Montagmittag diversen Schmuck und Spirituosen. Zuvor hatten sie ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchwühlt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen. Auseinandersetzung vor Disko Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Besuchern einer Diskothek an der Industriestraße kam es am Sonntag, gegen 5 Uhr, zu Streitigkeiten. Aus dem Streit entwickelte sich bisherigen Ermittlungen zufolge eine wechselseitige Körperverletzung zwischen vier Männern. Zwei 23 und 24 Jahre alte Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. Als zwei 19 und 20 Jahre alte Beteiligte durch den Sicherheitsdienst der Örtlichkeit verwiesen wurden, randalierten sie im Außenbereich, indem sie zwei Taxis mit Glasflaschen bewarfen und dadurch beschädigten. Beamte der Polizei Osterholz nahmen die beiden Heranwachsenden daraufhin in Gewahrsam. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Sinnlose Zerstörungswut Hambergen. Bloße Zerstörungswut muss die Täter geritten haben, die in der Nacht zu Samstag zwei Bushaltestellen an der Bahnhofstraße beschädigt haben. Die Täter zerschlugen mehrere Scheiben der Haltestellen. Da die Scherben teilweise auf der Straße lagen, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Hambergen unter Telefon 04793/2386 entgegen.

