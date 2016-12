POL-VER: ++ Fiat landete auf Dach ++ Einbruch in Firma ++ Scheibe eingeschlagen ++ Altreifen entsorgt ++

Landkreis Verden (ots) -

Fiat landete auf Dach Achim/Baden. Am Montag, gegen 23 Uhr, kam es auf der K23 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung K6 unterwegs, als er auf einen vor ihm fahrenden Fiat-Fahrer auffuhr. Dieser war langsamer gefahren, da er an einer hier am Fahrbahnrand durchgeführten Verkehrskontrolle der Polizei vorbeifahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat nach links von der Fahrbahn geschleudert. Der Pkw überschlug sich und landete auf dem Dach liegend im Straßengraben. Während der 25-Jährige unverletzt blieb, erlitt der 64-jährige Fahrer des Kleinwagens leichte Verletzungen. Gegen den BMW-Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Einbruch in Firma Langwedel/Etelsen. In eine Firma an der Steinberger Straße brachen in der Nacht auf Montag unbekannte Täter ein. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe stahlen sie aus dem Gebäude einen Fernseher. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Scheibe eingeschlagen Verden. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag eine Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen, der an der Südstraße geparkt war. Anschließend entriegelte er die Motorhaube und baute die Frontscheinwerfer des Pkw auf. Vom Täter und dem Diebesgut fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen. Altreifen entsorgt Dörverden/Wahnebergen. Ein unbekannter Täter hat an der Verdener Straße (K14) illegal elf Altreifen entsorgt. Der Abfall wurde am Montagnachmittag neben dem zweiten Parkplatz von der B215 kommend entdeckt. Der Unbekannte dürfte hier in den Stunden oder Tagen zuvor die Reifen von einem Fahrzeug abgeladen und anschließend den Abhang hinuntergerollt haben. Die Reifen beschädigten schließlich einen Weidezaun. Hinweise zu dem Umweltfrevel nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/1325 entgegen.

