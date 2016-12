POL-VER: Pressemeldung der PI Verden / Osterholz für den 25.12.2016

Verden / Osterholz (ots) - Bereich Verden:

Randalierer belästigt weibliche Gäste Am 25.12.2016 gegen 02.15 Uhr verursachte der stark alkoholisierte Beschuldigte in einer Gaststätte in der Innenstadt von Verden Streitigkeiten. Weiterhin belästigte er weibliche Gäste, indem er sie unsittlich berührte und die Frauen auch beleidigte. Er wurde zum Verlassen der Lokalität aufgefordert. Dabei kam es zu handfesten Auseinandersetzungen mit den Bediensteten der Gaststätte, so dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Auch die eingesetzten Beamten wurden von ihm beleidigt. Zur Durchsetzung des Platzverweises sollte er in Gewahrsam genommen werden. Da er Widerstand leistete wurden ihm Handschellen angelegt Mehrere Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Drogen am Steuer Am 24.12.2017 gegen 10.15 Uhr, wurde ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw auf dem Berliner Ring in Verden kontrolliert. Ergebnis der Fahrzeugkontrolle mittels Vortest war die Drogenbeeinflussung des Fahrzeugführers. Nach erfolgter Blutprobe und Untersagung der Weiterfahrt musste der Fahrzugführer weiterhin einen Geldbetrag erbringen um seinen Haftbefehl außer Vollzug setzen zu können. Nach den Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Bereich Achim:

Einbrecher entwenden Unterhaltungselektronik Oyten: Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 18:45 Uhr brachen am heiligen Abend unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bergstraße ein. Nachdem die Wohnräume durchsucht wurden, entkamen die Täter unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf circa 7000,- Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter 04207/1285 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus Achim: Am heiligen Abend, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 00:20 Uhr brachen unbekannte Täter in der Buessstraße in ein Wohnhaus ein. Die Täter durchwühlten die Wohnräume, bevor sie unerkannt flüchten konnten. Die Schadenshöhe beläuft sich mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 entgegen.

Unfallzeugen gesucht Achim-Bierden: Am Samstagmorgen (Heiligabend), zwischen 09:00 Uhr und 09:35 Uhr kam es in auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Bierdener Kämpe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen schwarzen VW Sharan und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der durch den Zusammenstoß entstandene Schaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat Achim in Verbindung zu setzen.

Drogen am Steuer Thedinghausen: Am Samstag um 19:56 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Braunschweiger Straße ein Audi auf. In der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 32-jährigen erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot, sowie ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes.

Bereich Osterholz:

Ritterhude. Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend, gegen 21:13 Uhr, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug in das Haus des Geschädigten in der Falkenstraße einzudringen. Dieses Vorhaben misslang, so dass von einer weiteren Tatausführung abgesehen wurde.

Lilienthal. Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend, zwischen 19:30 Uhr und 22:15 Uhr, mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges über die Terrasse in das Haus des Geschädigten in der Straße "Ahnwers Wiese" einzudringen. Dieses Vorhaben misslang, so dass von einer weiteren Tatausführung abgesehen wurde.

Schwanwede. Im Rahmen der Streife wurde ein Fahrzeugführer am Samstagabend, gegen 20 Uhr, kontrolliert. Hierbei wurde festgtsellt, dass der Fahrzer sowohl Alkohol getrunken hatte, als auch nicht im Beistz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wird von einer zusätzlichen Drogenbeeinflussung ausgegangen.

Bereich der Autobahnpolizei:

- keine relevanten Ereignisse -

gefertigt, Hensen, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell