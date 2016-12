POL-VER: Pressemeldung vom 24.12.2016

Verden/Osterholz (ots) - ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Gem. Langwedel/BAB 27. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel stoppten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Autobahn 27 in der Gemarkung Langwedel einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg/ Wümme. Während der Kontrolle erweckte der Mann den Verdacht unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein anschließender Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Er hat nun mit einem hohen Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

++ Fahrzeug auf Pendlerparkplatz demoliert ++

Verden. Ein auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Verden/Nord abgestellter Mercedes wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen durch Unbekannte demoliert. Der Fahrzeugführer stellte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Hamburger Straße ab. Als er am Freitag gegen 06:25 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass mit einem unbekannten Gegenstand die Heck- und auch die Frontscheibe zerstört wurden. Des Weiteren wurden auch die Verglasungen der Rücklichter und der Kühlergrill beschädigt. An dem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 6.000,- Euro. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am Pendlerparkplatz gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei Verden unter Tel. 04231/806-0 melden.

++ Diebstahl von Außenspiegelgläsern ++

Osterholz-Scharmbeck. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Freitag 13:00 Uhr kam es bei einem Autohaus in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von Außenspiegelgläsern mehrerer Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

++ Wohnanhänger gestohlen ++

Osterholz-Scharmbeck. Von einem Campingplatz am Schleusenweg im Teufelsmoor entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen einen ca. 35000,- Euro teuren Wohnanhänger der Marke Hobby. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen.

++ In Wohnhäuser eingebrochen ++

Hambergen. Im Laufe des Freitags (08:00 Uhr bis 22:00 Uhr) gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln des Küchenfensters in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Kamp". Nach Durchwühlen der Räumlichkeiten konnten die Einbrecher technische Gegenstände entwenden und anschließend unerkannt flüchten.

Lilienthal. Am Freitagvormittag ist es in der Moorkampstraße zu einem Einbruch gekommen bei dem die unbekannten Täter mit einem Pflasterstein das Fenster eines Einfamilienhauses beschädigten und sich so Zutritt verschafften. Die Täter durchsuchten alle Räumlichkeiten und erbeuteten eine bislang unbekannte Menge an Schmuck.

++ Bushaltestelle beschädigt ++

Hambergen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Seitenverglasungen zweier Bushaltestellen im Bereich der Bahnhofstraße durch Unbekannte zerstört. Der Tatzeitraum dürfte hier zwischen 00:20 Uhr und 01:00 Uhr gelegen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Hambergen unter Tel. 04793/2386 entgegen.

++ In Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen ++

Ottersberg. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in Ottersberg, Grüne Straße, das Fensters eines Wohn-und Geschäftshaus auf, drangen ein und entwendeten Gegenstände.

++ Fahrzeugführer stand unter Alkohol ++

Oyten. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Ottersberg befuhr am Freitagabend in Oyten die Rudolf-Diesel-Straße, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

++ Spiegelunfall - Lkw flüchtig ++

Emtinghausen. Ein 25-jähriger Transporterfahrer aus Thedinghausen befuhr am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr die Bremer Straße aus Emtinghausen in Richtung Felde. In einer Linkskurve kam ihm ein Lkw entgegen welcher nicht äußerst weit rechts fuhr, sodass es mit den Außenspiegeln zu einem Zusammenstoss kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,-Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Lkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Thedinghausen unter Tel. 04204/402.

++ Mit Pkw gegen Baum geprallt - Fahrer leicht verletzt ++

Ottersberg. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Ottersberg befuhr am Freitagabend gegen 19.15 Uhr die Straße Im Tal, kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-Euro.

++ Unfall beim Ein- oder Ausparken - Verursacher flüchtig ++

Achim-Bierden. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich mit seinem Pkw beim Ein-oder Ausparken am 24.12.2016, in der Zeit von 09.06 bis 09.36 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes, Straße Bierdener Kämpe, einen dort abgestellten Pkw VW Sharan, schwarz, am Kotflügel vorn rechts. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500,-Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden.

