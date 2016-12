POL-VER: Abwesenheit ausgenutzt + Beim Einbruch überrascht + Terrassentüren aufgehebelt + Rotlicht missachtet + Feuerwerkdiebstahl scheitert + Bargeld erbeutet + Durch offenes Fenster eingebrochen

POL-VER (ots) -

Landkreis Verden Abwesenheit ausgenutzt Ottersberg-Fischerhude Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten nutzten unbekannte Täter zwischen Dienstag und Donnerstag aus, um in ein Haus in der Straße Im Neuen Felde einzubrechen. Sie öffnete gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Sachverhaltsaufnahme noch nicht geklärt werden. Beim Einbruch überrascht Langwedel-Etelsen Donnerstag Nachmittag hebelten unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster eines Hauses im Nelkenweg auf. Noch während sie das Haus nach Diebesgut durchsuchten, wurden sie von einer 57-jährigen Frau überrascht. Daraufhin ergriffen die Diebe unerkannt die Flucht. Terrassentüren aufgehebelt Achim-Uesen Gleich zweimal schlugen Diebe am Donnerstag in Achim-Uesen zu. Sowohl bei einem Wohnhaus im Alpenweg, als auch bei einer Doppelhaushälfte in der Bürgermeister-Meyer-Straße hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf. Im Haus im Alpenweg erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. In der Doppelhaushälfte stahlen die Diebe Schmuck und Elektronikartikel. Rotlicht missachtet Verden Die Polizei in Verden ermittelt gegen einen unbekannten Autofahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung und eines Rotlichtverstoßes an der Kreuzung in Höhnisch. Am Donnerstag musste die 47-jährige Zeugin aus Thedinghausen kommend an der roten Ampel warten. Obwohl die Ampel gegen 19:25 Uhr schon längere Zeit rot zeigte, schoss ein Autofahrer auf der Geradeausspur an ihr vorbei. Nur glücklichen Umständen verdankend, kam es mit dem kreuzenden Verkehr auf der Bundesstraße zu keinem Unfall. Der unbekannte Fahrer kam auf dem Grünstreifen der gegenüberliegenden Tankstelle zum Stehen. Dort wartete er die Grünphase der Fahrzeuge auf der Bundesstraße ab und setzte dann seine Fahrt über den Klusdamm fort. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Fahrer machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 zu melden. Landkreis Osterholz Feuerwerkdiebstahl scheitert Ritterhude Am Freitag morgen versuchten unbekannte Täter Feuerwerksartikel zu stehlen. Dazu mussten sie gegen 01:30 Uhr in der Straße Rosenhügel ein Sicherungskabel an den Lagerungscontainer entfernen. Beim Manipulieren an dem Kabel wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten daher ohne Diebsgut vom Tatort. Bargeld erbeutet Grasberg Aus einem Wohnhaus in der Grasdorfer Straße stahlen unbekannte Täter Bargeld. Hierzu bohrten sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Löcher in einen Fensterrahmen. So konnten sie das Fenster entriegeln und öffnen. Anschließend durchsuchten sie das Haus nebst Büroräumen nach Diebesgut. Durch offenes Fenster eingebrochen Worpswede Am Donnerstag nutzen unbekannte Täter die Tatsache, dass die Besitzer eines Einfamilienhauses an der Ostendorfer Straße ein Fenster auf Kipp stehen ließen. Durch das offene Fenster greifend, entriegelten sie einen Flügel und drangen so in das Haus ein. Sie durchsuchten das Haus nach Diebesgut und entkamen unter Mitnahme von Schmuck und Elektroartikeln unerkannt. Fenster aufgehebelt Schwanewede-Neuenkirchen Im Laufe des Donnerstags hebelten unbekannte Täter das rückwärtige Fenster eines Hauses in der Schulstraße auf. Nachdem die Räume nach Beute durchsucht wurden, verließen das Diebe das Haus unter Mitnahme von Elektronikartikeln.

