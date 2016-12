POL-VER: ++ Autobrand in Achim ++ Mähwerk entwendet - Wer sah verdächtigen Lkw? ++ Einbrecher stehen Bargeld ++ Drei hochwertige Schlepper gestohlen ++ Scheibe eingeschlagen ++ Einbrecher im Einfamilienhaus ++

Landkreis Verden (ots) -

Autobrand in Achim Achim. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwoch ein Audi in Brand, mit dem eine 35-jährige Frau mit ihrem 11-jährigen Kind auf der Obernstraße unterwegs war. Gegen 16:45 Uhr stellte sie während der Fahrt Rauch fest, der aus den Lüftungsschlitzen drang. Daraufhin verließen sie und das Kind den Pkw und alarmierten Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen schließlich ab. Der Pkw wurde abgeschleppt und von der Polizei Achim beschlagnahmt. Verletzte waren nicht zu beklagen. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Der Einsatz führte in Achim zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden musste. Mähwerk entwendet - Wer sah verdächtigen Lkw? Kirchlinteln. Im Laufe der letzten vier Wochen stahlen unbekannte Täter ein Kreiselmähwerk, das an der Historischen Straße zwischen Kükenmoor und Kirchlinteln abgestellt war. Das rote Anbaugerät für die Front von Traktoren befand sich an der Kükenmoorer Straße in einer Remise. Den Spuren vor Ort zufolge dürfte der Dieb seine Beute mit einem Lkw abtransportiert haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter Telefon 04236/1480 entgegen. Einbrecher stehen Bargeld Achim/Baden. In ein Taxiunternehmen am Finienweg brachen in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter ein. Sie öffneten ein Fenster gewaltsam, stahlen aus den Räumlichkeiten Bargeld und flohen unerkannt. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen. Drei hochwertige Schlepper gestohlen Oyten. Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter drei landwirtschaftliche Schlepper, die auf einem umzäunten Firmengelände an der Margarete-Steiff-Straße abgestellt waren. Die Diebe öffneten den Zaun gewaltsam und erbeuteten so die Traktoren. Von den Fahrzeugen fehlt jede Spur, Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Das Polizeikommissariat Achim ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen, die im Umfeld des neuen Industriegebietes an der A1 am letzten Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden. Scheibe eingeschlagen Langwedel. Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Mittwoch einen Gullideckel in die Schaufensterscheibe eines Handygeschäfts an der Großen Straße. Sie entwendeten anschließend mehrere Mobiltelefone und eine Smartwatch, danach flüchteten sie unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu melden. Einbrecher im Einfamilienhaus Langwedel/Völkersen. In ein Einfamilienhaus an der Heidbergstraße brachen unbekannte Täter am Mittwoch ein. Im Laufe des Tages brachen sie ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Ob sie Diebesgut mitgehen ließen, ist derzeit unklar. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu melden. Wer sah den Unfall? Verden. Unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Unteren Straße zugetragen hat. Gegen 11 Uhr prallten hier ein 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters und eine 59-jährige Fahrerin eines VW zusammen. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, Verletzte waren nicht zu beklagen. Den Aussagen zufolge habe der Transporterfahrer rangiert, während sich die 59-jährige Autofahrerin hinter ihm befand. Unklar ist, ob er rückwärtsfuhr und die nachfolgende VW-Fahrerin rammte oder ob er stand und die Autofahrerin auffuhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell