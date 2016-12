POL-VER: ++ Räuber in die Flucht geschlagen ++ Blei und Zink gestohlen ++ Kleinkraftrad geriet in Flammen ++ Toyota erheblich beschädigt ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Räuber in die Flucht geschlagen Grasberg. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, gegen 00:45 Uhr, versucht, einen 17-Jährigen auszurauben. Der Jugendliche befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der Wörpedorfer Straße (L133) aus Richtung Tarmstedt kommend in Richtung Ortsmitte. Plötzlich standen zwei maskierte Männer vor ihm, die ihn stoppten und die Herausgabe von Wertgegenständen forderten. Da sich der 17-Jährige jedoch wehrte, konnte er verhindern, dass die Täter Raubgut erlangten. Stattdessen floh das Duo zu Fuß in Richtung Findorffstraße. Beide Angreifer sprachen Deutsch mit Akzent. Während ein Täter von schmaler Statur und etwa 190 cm groß war, war sein Komplize etwas kleiner und korpulent. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Sturmmasken. Der angegriffene Jugendliche erlitt bei dem Handgemenge leichte Verletzungen. Das Polizeikommissariat Osterholt hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen. Hinweise zu dem Duo werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen. Blei und Zink gestohlen Hambergen. Am Mittwoch stahlen unbekannte Täter von einem Grundstück an der Ströher Straße diversen Blei- und Zinkschrott. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren die Täter zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr mit einem Pritschenwagen vor, um das Diebesgut abzutransportieren. Die Polizeistation Hambergen ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04793/2386 entgegen. Kleinkraftrad geriet in Flammen Osterholz-Scharmbeck/Hambergen. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch ein Kleinkraftrad, das an der Katharinenstraße abgestellt war. Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, tauchte das motorisierte Zweirad wieder auf. Es befand sich auf dem Schulgelände an der Schulstraße im Hambergen. Aus ungeklärter Ursache fing es hier Feuer, sodass die Feuerwehr Hambergen die Flammen löschen musste. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen. Toyota erheblich beschädigt Lilienthal. Erhebliche Beschädigungen verursachte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Fahrzeugführer, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenberger Landstraße gegen einen hier abgestellten Toyota prallte. Bei dem Unfall, der zwischen 15:15 Uhr und 16 Uhr passierte, entstand allein am Toyota ein Schaden von rund 2500 Euro. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Die Polizeistation Lilienthal bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden.

