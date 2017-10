POL-OL: +++ Einbruch in Kiosk +++

Oldenburg (ots) - Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro war die Beute eines unbekannten Einbrechers, der in der Nacht zum heutigen Dienstag in einen Kiosk am Vahlenhorst eingebrochen ist.

In der Zeit zwischen 22.30 und 5 Uhr hatte der Täter zunächst gewaltsam eine Tür zum Gebäude geöffnet und war dann über einen Nebenraum in den Kiosk gelangt. Aus dem Bereich des Tresens entwendete er mehrere Schachteln sowie Stangen Zigaretten verschiedener Marken. Vermutlich durch die von ihm zuvor geöffnete Zugangstür verließ der Täter anschließend den Tatort.

Zeugenhinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.

