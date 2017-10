POL-OL: ++Einbruch in Einkaufsmarkt; Dacheinstieg++

Oldenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 09.10.2017 versucht, in einen Einkaufsmarkt in Westerstede, Kuhlenstaße, einzubrechen. Mitarbeiter des Marktes stellten am Morgen des 09.10.17 Löcher in der Dachkonstruktion fest. Durch die Löcher waren die unbekannten Täter auf die Zwischendecke des Einkaufsmarktes gelangt. Offenischtlich wollten sie in einen separaten Raum gelangen, in dem sich ein Geldausgabeautomat befindet. Beute machten die Täter jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Zeugen, die in der Nacht zum gestrigen Montag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz des betroffenen Edeka-Marktes wahrgenommen haben sollten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden (04488/833-115).

