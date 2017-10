POL-OL: +++ Zwei Festnahmen nach Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots) - Nach einem versuchten Pkw-Aufbruch konnte die Polizei in der Nacht zu Montag zwei Tatverdächtige festnehmen.

Ein Zeuge hatte gegen 2.30 Uhr an der Donnerschweer Straße zwei Personen beobachtet, die die Seitenscheibe eines VW Polo eingetreten und das Fahrzeug durchwühlt hatten. Anschließend seien die beiden Männer zu Fuß in Richtung Pferdemarkt geflüchtet. Der 41-Jährige schilderte seine Beobachtungen telefonisch der Polizei und gab eine detaillierte Beschreibung der beiden Täter durch. Im Rahmen der Fahndung, an der sich mehrere Funkstreifenwagen beteiligten, konnten an der Heiligengeiststraße zwei Verdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um zwei 21- und 24-Jährige Männer. Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen wurden durch die Polizei aufgenommen. (1225462)

++

Zu einem weiteren Pkw-Aufbruch kam es am Sonntagabend zwischen 19.30 und 23.34 Uhr. Unbekannte Täter hatten die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem BMW die Airbags sowie das eingebaute Navigationsgerät entwendet. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise dazu werden von der Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen genommen. (1225430)

