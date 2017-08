POL-OL: +++Tresor aus Grundschule Wechloy entwendet+++

Oldenburg (ots) - Bereits in der Nacht von Montag zu Dienstag wurde aus der Grundschule Wechloy ein Tresor gestohlen. Auf bislang unbekannte Weise gelangte der Täter in das Schulgebäude. Aus dem Büro der Schulleitung wurde daraufhin ein Tresor mit Inhalt entwendet. Den Ermittlungen zufolge flüchtete der bislang unbekannte Täter anschließend durch eine Notausgangstür. Welche Gegenstände sich im Einzelnen zur Tatzeit im Tresor befunden haben, wird derzeit noch ermittelt. Personen, die etwas Verdächtiges in dieser Nacht bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Oldenburg unter 0441-790-4115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell