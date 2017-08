POL-OL: +++Einbruch in Gaststätte+++

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Montagmittag (14:30 Uhr) bis Dienstagmorgen (09:30 Uhr) ist ein bislang unbekannter Täter in die Gaststätte "Dionysos" in Eversten eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Toilettenfensters konnte er in das Innere des Restaurants gelangen. Aus einer Schublade im Kassenbereich wurde, nach Angaben des Besitzers, Bargeld im Wert von über 1000 Euro entwendet. Die Polizei bittet Personen, die etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum festgestellt haben, sich unter 0441-790-4115 zu melden.

