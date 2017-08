POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf der A 29 (Zeugenaufruf) ++

Oldenburg (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht auf der A 29 (Zeugenaufruf) ++

Am Montag, 08.08.2017, gegen 09:27 Uhr, kam es auf der A 29, Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven, zwischen den Anschlussstellen Sande und Wilhelmshaven, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Ein 25jähriger (Emdener) fuhr mit seinem grauen BMW-Kombi (3er) auf dem Überholfahrstreifen (ÜFS) der A 29 in oben angegebener Fahrtrichtung. Beim Überholen eines bislang unbekannten Sattelzuges, der auf dem Hauptfahrstreifen (HFS) der A 29 fuhr, kommt dieser aus bislang unbekannter Ursache leicht nach links vom HFS auf den ÜFS ab, touchiert hierbei den BMW und drängt diesen dadurch in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer des BMW wird leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-EUR. Der Sattelzug entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachende Sattelzug soll gelb oder orange, möglicher Weise mit der Aufschrift Logistik versehen sein und evtl. ein rumänisches oder polnisches Kennzeichen haben.

Zeugen des Unfallherganges möchten sich bitte bei der hiesigen Autobahnpolizei Oldenburg melden. Tel.: 04402/9330

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell