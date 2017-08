POL-OL: +++Gefährliche Körperverletzung und anschließender Widerstand gegen Polizeibeamte+++

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kommt es auf dem Bahnhofvorplatz Süd in Oldenburg gegen 22:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Pärchen gerät zunächst in Beziehungsstreitigkeiten, woraufhin der 21-jährige Mann aus Ovelgönne seine 33-jährige Freundin aus Oldenburg körperlich angeht und mit Glasflaschen nach ihr wirft. Passanten eilen dem leichtverletztem Opfer zur Hilfe und können den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beleidigt der alkoholisierte Tatverdächtige die Polizeibeamten und will auf seinen hinzugekommen Vater losgehen. Um eine körperliche Auseinandersetzung zu vermeiden, greifen die Polizeibeamten ein. Daraufhin leistet der Tatverdächtige Widerstand, indem er nach den Beamten schlägt und tritt. Ein 54-jähriger Beamter der Bundespolizei und ein 50-jähriger Beamter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland werden leicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wird der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

