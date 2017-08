POL-OL: ++Einbruch in Baumschule++

Oldenburg (ots) - Bereits in der Nacht vom 04. auf den 05.08.2017 sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Baumschule in Westerstede, "Am Paradies", eingebrochen. Im Objekt fand(en) der/ die Täter in einem Laggerraum den Tresorschlüssel. Aus dem Tresor wurden Bargeld in bislang unbekannter Höhe und Fahrzeugpapiere entwendet. Ein Tatverdacht besteht derzeit nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell