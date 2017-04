POL-OL: ++Tageswohnungseinbruch++

Oldenburg (ots) - Am Mittwoch zwischen 07:30 und 14:30 Uhr kam es an der Langen Straße in Westerstede zu einem Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter hebelte die Haustür der Erdgeschosswohnung auf und gelangte so in die Wohnung. Hier durchsuchte er die Räume vollständig und entwendete Schmuck und einen Beamer. Der Täter hinterließ ein Bild der Verwüstung in der Wohnung. Alle Schränke waren geöffnet und teilweise umgeworfen worden. Die Inhalte wurden herausgerissen und es wurde Ketchup und Mayonnaise an die Wände gespritzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter Telefon 04488/833-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell