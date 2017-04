POL-OL: +++ Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck +++

Oldenburg (ots) - Am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr kam es an der Cloppenburger Straße zu einem Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter hebelte einen Fensterflügel auf, stieg durch das Fenster in die Erdgeschosswohnung und durchsuchte dort mehrere Räume nach Wertsachen. Mit Bargeld, Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Hundert Euro flüchtete der Täter anschließend unerkannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich gestern zwischen 8.30 und 20 Uhr in der Kampstraße. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt; der Einbrecher durchsuchte in allen Räumen Schränke und Schubladen. Enwendet wurde jedoch nichts; der Täter flüchtete ohne Beute durch eine Terrassentür.

Zeugenhinweise werden von der Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.

(169453, 170087)

