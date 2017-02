POL-OL: +++ Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag ereignete sich an der Alexanderstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Die Oldenburgerin war um 15.55 Uhr auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der 27-jährige Fahrer eines VW befuhr zur selben Zeit die Alexanderstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Beim Abbiegen übersah er die entgegenkommende Radfahrerin; es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 56-Jährige schwer verletzte. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

(144293)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell