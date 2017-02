POL-OL: +++ Einbruch in Kiosk - Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots) - Bei einem Einbruch in einen Kiosk am Julius-Mosen-Platz erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag Zigaretten im Wert von über 1000 Euro. Im Zeitraum 23.15 bis 7.50 Uhr hatten die Einbrecher zunächst eine Metalltür im hinteren Bereich des Geschäftes aufgehebelt und gelangten auf diese Weise ins Gebäude. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Zigarettenstangen verschiedener Marken und flüchteten anschließend unerkannt.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr schlug ein Unbekannter an der Tübinger Straße die Scheibe der Beifahrertür eines VW Up! ein. Der Täter griff sich die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten und flüchtete.

Hiweise zu den Taten nimmt die Polizei unter bTelefon 790-4115 entgegen.

(140656, 144567)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell