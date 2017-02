POL-OL: ++ Bad Zwischenahn - Navigationsgerät aus Pkw gestohlen ++

Oldenburg (ots) - Eine 21-Jährige stellte am Donnerstag, 02.02.2017, gegen 07.30 Uhr, ihren Pkw auf dem Parkplatz der BBS Ammerland am der Elmendorfer Straße 59 in Bad Zwischenahn verschlossen ab. Leider ließ sie ihr Navigationsgerät deutlich sichtbar im Fahrzeug zurück. Als die Geschädigte ihren Pkw gegen 14.25 Uhr wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen und das mobile Navigationsgerät entwendet worden war. Während der Wert des Diebesgutes ca. 100 Euro beträgt, ist der am Fahrzeug verursachte Sachschaden deutlich höher.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

