POL-OL: +++ Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld im Wert von über 10.000 Euro +++

Oldenburg (ots) - Eine 89-jährige Oldenburgerin ist am Montagabend Opfer eines Betrugs geworden. Die Rentnerin erhielt gegen 20.30 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer erklärte der Rentnerin, dass sie sich im Visier einer Einbrecherbande befinde, die es im Stadtgebiet angeblich auf Schmuck und Bargeld abgesehen hat. Im Laufe des Telefonats konnte der Anrufer die 89-Jährige schließlich von der Notwendigkeit überzeugen, alle Wertsachen zur Sicherheit der Polizei zu übergeben. Bereits eine Stunde später klingelte eine mutmaßliche Komplizin des Anrufers an der Wohnungstür der Rentnerin am Bekassinenweg, gab sich ebenfalls als Kriminalbeamtin aus und ließ sich Schmuck, Silberbesteck und Bargeld im Gesamtwert von über 10.000 aushändigen.

Die betrogene 89-Jährige schöpfte zu diesem Zeitpunkt noch immer keinen Verdacht und wähnte ihre Wertsachen nun in Sicherheit.

Bereits am folgenden Morgen schlugen die Betrüger erneut bei der Oldenburgerin zu: sie erhielt am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr einen Anruf eines weiteren angeblichen Polizeibeamten. Dieser erklärte, dass ein Bankangestellter Mitglied der Einbrecherbande sei; daher sei das Bargeld der Frau auf dem Konto nicht mehr sicher. Die Rentnerin wurde aufgefordert, ihre Ersparnisse vom Konto abzuheben und ebenfalls der Polizei zu übergeben.

Kurz darauf begab sich die Frau zu einer Filiale ihres Geldinstituts in der Innenstadt und veranlasste dort die Abhebung einer hohen Bargeldsumme. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Filiale stoppte die Auszahlung jedoch in letzter Minute. Kurz darauf wurde schließlich die Polizei benachrichtigt.

Das Haus der Geschädigten wurde in den Nachmittagsstunden von der Polizei beobachtet; zu der für 15.30 Uhr vereinbarten Geldübergabe kam es nicht mehr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Die angebliche Kriminalbeamtin, die an der Haustür der Rentnerin geklingelt hatte, soll 18-20 Jahre alt, 165 cm groß und schlank gewesen sein. Sie trug kurze schwarze Haare, dunkle Kleidung und einen knielangen Rock.

Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.

