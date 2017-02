POL-OL: ++Verkehrsunfall mit 6 Leichtverletzten in Bad Zwischenahn++

Oldenburg (ots) - Am Mittwoch den 01.02.2017 fuhr gegen 07:25 Uhr ein in Bad Zwischenahn OT Rostrup auf der Elmendorfer Straße in Richtung Elmendorf fahrender PKW in Höhe der Einmündung Seestraße auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW auf. Die vier Insassen des auffahrenden PKW, im Alter von 17-23 Jahren, und die zwei Insassen im verkehrsbedingt haltenden PKW, im Alter von 23 und 17 Jahren, wurden leicht verletzt und wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden von 7000.-Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsstörungen auf der Elmendorfer Straße, die der polizeilichen Verkehrsregelung bedurften.

