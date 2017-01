POL-OL: +++ Der Zukunftstag bei der Polizei in Oldenburg ist ausgebucht +++

Oldenburg (ots) - Über 300 Schülerinnen und Schüler hatten sich in den vergangenen Wochen bei der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland um einen Platz beim Zukunftstag am 27. April 2017 beworben.

In einem Losverfahren wurden schließlich 80 Kinder und Jugendliche ausgewählt, die eine Einladung zum Zukunftstag erhalten konnten. Weitere Bewerbungen können leider nicht mehr entgegen genommen werden.

Anfragen für den Zukunftstag im Jahr 2018 können nach den Weihnachtsferien 2017/2018 an folgende eMail-Adresse gerichtet werden: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

Interessierte Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr dennoch Gelegenheit, die Arbeit der Polizei aus nächster Nähe kennenzulernen: Am Sonntag, dem 7. Mai 2017, lädt die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände am Friedhofsweg 30 zu einem Tag der offenen Tür ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter dem folgenden Link:

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_oldenburg_stadt_ammerland/themen/tag-der-offenen-tuer-bei-der-polizeiinspektion-oldenburg-stadtammerland-111778.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell