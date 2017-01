POL-OL: ++ Rastede - Weiterer Geschäftseinbruch am Wochenende an der Oldenburger Straße ++

Oldenburg (ots) - Durch den Inhaber eines Schreibwarengeschäftes in Rastede, Oldenburger Straße, wurde am heutigen Tage, 30.01.2017, gegen 09.00 Uhr, festgestellt, dass unbekannte Täter versucht haben, das Zylinderschloss der Eingangstür des Geschäftes herauszuziehen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch. Die am Samstag, 28.01.2017, um 13.00 Uhr, ordnungsgemäß verschlossene Tür konnte nicht geöffnet werden.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell