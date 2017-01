POL-OL: +++ 47-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Fahrzeug fährt nahezu ungebremst in Autowaschanlage +++

3 weitere Medieninhalte

Seitenansicht des Unfallfahrzeugs in der Waschanlage Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - Gegen 7.40 Uhr ereignete sich am Langenweg in Oldenburg ein spektakulärer Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann war mit seinem Landrover von der Autobahn kommend auf die Kreuzung am Langenweg zugefahren. Im Kreuzungsbereich kam er mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Mast einer Ampelanlage. Der 47-jährige überquerte dann die Kreuzung und setzte seine Fahrt in Richtung Stubbenweg fort. In einer Linkskurve stieß das Fahrzeug gegen die linksseitige Schutzplanke und fuhr in Richtung eines Tankstellengeländes weiter. Nachdem der Landrover dort mit einem geparkten Toyota kollidierte, brach er durch die Seitenwand einer Autowaschanlage und blieb schließlich vor der innenliegenden Wand zum Büroraum liegen. Der 47-jährige Oldenburger wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt; er musste nach der Bergung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Weitere Personen wurden nicht verletzt; die Polizei schätzt den bei dem Unfall insgesamt entstandenen Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell