POL-OL: ++ Edewecht - Wohnungseinbrüche in Husbäke und Jeddeloh II ++

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 27.01.2017, 14.15 Uhr, bis Sonntag, 29.01.2017, 09.40 Uhr, wurde bei einem derzeit leerstehenden Haus in Edewecht, OT Husbäke, Hogenset, eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der/die Täter waren im Gebäude, haben aber offensichtlich nichts gestohlen.

Bei dem zweiten Einbruch, der sich am Samstag, 28.01.2017, in der Zeit von 17.15 - 22.35 Uhr, in Edewecht, OT Jeddeloh II, Hafenstraße, ereignete, wurden u. a. Modeschmuck und ein Laptop entwendet. Auch hier wurde eine Fensterscheibe zerstört und anschließend das Gebäude betreten.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

