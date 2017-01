POL-OL: ++Ladendieb flüchtet++ ++Wohnungseinbrüche++

Oldenburg (ots) - ++Ladendieb flüchtet++ Am Samstag, gegen 14.00 Uhr, wurde in Oldenburg, Scheideweg, beim dortigen familia Verbrauchermarkt, vom Kaufhausdetektiv ein junger Mann beim einem Diebstahl von Tabakwaren beobachtet. Als der Ladendieb im Bereich des Ausganges vom Kaufhausdetektiv angesprochen und festgehalten wurde, eilten dem aufbrausenden Täter vier männliche Personen zu Hilfe. Der Ladendieb konnte sich losreißen und mit den Unterstützern in einem weißen Pkw flüchten.

++Wohnungseinbrüche++ Am Freitagnachmittag bis in die Abendstunden ereigneten sich mehrere Einbruchdiebstähle in Wohnhäuser. In der Hultschiner Straße wurde die Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses aufgebrochen und Schmuck sowie ein Navigationsgerät entwendet. In der Hans-Lodi-Straße wurde das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Hier erbeutete man Schmuck, 15 Armbanduhren und Bargeld. Im Sandkuhlenweg hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, entwendeten Schmuck, Bargeld und ein MacBook. In der Walther-Rathenau-Straße wurde ebenfalls eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Der oder die Täter erlangten Schmuck. In der Theodor-Francksen-Straße blieb es beim versuchten Einbruch. Hier wurde wieder an einer Terrassentür gehebelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441/ 790-4115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell