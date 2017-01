POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Zwischenahn++

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, dem 26.01.2017 zwischen ca. 13:00 bis ca. 18:00 Uhr kommt es vermutlich auf dem Parkplatz des Fährkrooges, Dreiberger Straße 25 in 26160 Bad Zwischenahn, oder auf dem Parkplatz des Golfclubs am Meer, Ebereschenstraße 10 in 26160 Bad Zwischenahn, zu einem leichten Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt vermutlich beim Rangieren mit seinem grünen Fahrzeug ein dunkelblaues Audi Kabriolett über dem Radkasten hinten rechts. Der dabei verursachte Schaden wird auf ca. 2500 EURO geschätzt. Der Unfallverursacher entfernt sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter Tel.: 04403-9270 melden.

