POL-OL: 26180 Rastede; Weichselstraße ; Diebstahl aus Wohnhaus;

Oldenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (26.01. / 27.01.) in der Zeit von 22 Uhr bis 05 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der Weichselstraße, in 26180 Rastede, OT Wahnbek, mehrere Gegenstände entwendet. Zur Zeit ist nicht bekannt, wie die Täter in das Objekt gelangen konnten. Es wurden Gegenstände im Wert mehrerer hundert Euro entwendet. Hinweise an die Polizei Rastede, 04402/ 92440

Die Polizei empfiehlt dringend, sämtliche Eingangstüren stets zu verschließen. Auch Pkw sollten stets abschlossen abgestellt werden. Informationen unter : www.polizei-beratung.de/

Behrens, PHK und Leiter Polizeistation

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell