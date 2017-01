POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus in 26188 Edewecht OT Süddorf

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 26.01.17, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 23:45 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner im Bahnweg in Süddorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe drangen unbekannte Täter in das Haus ein und durchsuchten es offensichtlich nach Wertgegenständen. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen Armbanduhren, Schmuck und ein Tablet-PC. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Tatort wurde durch einhe von innen geöffnete Terrassentür vermutlich verlassen. Aufgrund von Spuren im Schnee ist von mindestens zwei Tätern auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell