POL-OL: +++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person+++

Oldenburg (ots) - Am 27.01.17, gegen 06:20 Uhr, kommt es in Bad Zwischenahn im Einmündungsbereich Oldenburger Straße/ Am Hogen Hagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Hierbei übersieht ein 36-jähriger Fahrzeugführer die Vorfahrt einer 58-jährigen Fahrzeugführerin. Diese wird durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Beide beteiligte Fahrzeuge werden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Aufgrund der Fahrzeugbergung wird die Oldenburger Straße in Richtung Westerstede bis ca. 07:30 Uhr halbseitig gesperrt und der Verkehr in Richtung Am Hogen Hagen abgeleitet.

