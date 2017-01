POL-OL: +++ Einbruchdiebstahl aus Friseurgeschäft +++

Oldenburg (ots) - Am Dienstagabend wurde die Polizei zu einem Einbruch in einen Friseursalon an der Alexanderstraße gerufen.

Ein unbekannter Täter hatte den Salon im Zeitraum zwischen 19 und 22 Uhr über eine Hintereingangstür betreten. Die Geschäftsräume sowie eine angrenzende Wohnung durchsuchte der Täter gezielt nach Bargeld und Wertsachen. Mit einer Beute von etwa 100 Euro flüchtete er anschließend anschließend unerkannt.

Bei den Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass zuvor ein Originalschlüssel aus dem Salon gestohlen worden war. Dieser Schlüssel wurde vom Täter dann vermutlich zum Öffnen der Hintereingangstür benutzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.

