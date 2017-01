POL-OL: +++ Angetrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots) - Im Einmündungsbereich Alexanderstraße/Weskampstraße kam es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 23-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der Alexanderstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als er mit seinem Fahrzeug die Einmündung der Weskampstraße passierte, kollidierte er mit einem Audi, dessen Fahrer aus der Weskampstraße in die Alexanderstraße abgebogen war. Der Audifahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige, dessen VW Golf bei dem Unfall stark beschädigt wurde, benachrichtige die Polizei, die umgehend die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug aufnahm. Mithilfe von Zeugenaussagen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Es handelte sich um einen 51-jährigen Oldenburger, der etwa eine Stunde nach dem Unfall von einer Polizeistreife in der Nähe der Hundsmühler Straße gestoppt werden konnte.

Bei dem 51-Jährigen waren weitere polizeiliche Maßnahmen erforderlich: der Alkotest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und eine Blutprobe entnommen. Unmittelbar vor Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt beleidigte er einen der eingesetzten Beamten.

Auch bei dem 23-jährigen Unfallbeteiligte wurde eine Blutentnahme angeordnet: ein Drogenschnelltest führte zu einem positiven Ergebnis.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell