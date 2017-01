POL-OL: Raubüberfall auf Kiosk in 26180 Rastede-Wahnbek

Oldenburg (ots) - Am Montag, 23.01.17, kam es gegen 20:20 Uhr in der Elbestraße in Wahnbek zu einem Überfall auf den dortigen Kiosk. Zwei unbekannte männliche Personen betraten den Kiosk und bedrohten die allein anwesende Angestellt mit einem machetenartigen Messer, ca. 30 cm lang. Sie forderten Bargeld. Die Angestellte wollte zunächst in einen angrenzenden Raum flüchten, sie wurde aber von den Täter daran gehindert. So wurde sie gezwungen, die Tageseinnahmen herauszugeben. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschreibung: 1. Täter: ca. 175 cm groß, ca. 25 - 20 J. alt, schlank, hellgraue Winterjacke, blaue Jeans, rot-blau-weiße Sportschuhe, Handschuhe 2. Täter: ca. 175 cm groß, ca. 25 - 30 Jahre alt, schlank, schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze Jeans, Handschuhe, trug das Messer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell