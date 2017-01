POL-OL: Überfall auf Verbrauchermarkt in 26215 Wiefelstede-Metjendorf

Oldenburg (ots) - Am Montag, den 23.01.17, gegen 20:30 Uhr, betrat ein maskierter Mann die NP-Filiale in Metjendorf, Metjendorfer Landstraße. Er begab sich zur Kasse und forderte die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Als diese geöffnet war, griff er hinein und entnahm ein Bündel Scheingeld in geringer Menge. Weiterer Zugriff wurde durch das Erscheinen und Eingreifen einer weiteren Mitarbeiterin verhindert. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Sportplatz. Beschreibung: männliche Person, ca. 180 - 185 cm groß, ca. 20 - 30 Jahre alt, schlanke sportliche Statur, bekleidet mit hellgrauem Jogginganzug mit Kapuze; trug eine über das Gesicht gezogene schwarze Wollmütze mit kleinen Öffnungen für die Augen und schwarze Handschuhe. Eine Waffe oder ähnliches hatte er offensichtlich nicht dabei. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9170, in Verbindung zu setzen.

