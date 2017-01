POL-OL: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Oldenburg (ots) - Bereits am 19.01.2016, in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr, kam es in Westerstede, Fliederstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Aufgrund der festgestellten Spuren waren zwei bislang unbekannte Einbrecher in das Haus gelangt, nachdem sie eine Tür zum Wintergarten aufgebrochen hatten. Im Wohnhaus durchsuchten sie alle Räume; offensichtlich waren sie auf Bargeld und Schmuck aus. Was die Täter erbeuteten, ist noch unbekannt. Alle Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Westerstede (04488/833-0) zu melden.

