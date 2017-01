POL-OL: ++ Rastede - Schmuck bei Wohnungseinbruch in Kleibrok gestohlen ++

Oldenburg (ots) - Am Montag, 23.01.2017, in der Zeit von 09.45 - 10.50 Uhr, kam es in Rastede, OT Kleibrok, Grüner Weg, zu einem Tageswohnungseinbruch. Ein bisher unbekannter Täter hebelte die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf, gelangte in das Gebäude, durchsuchte die Räume und Behältnisse und entwendete Schmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In Zusammenhang mit diesem Einbruch wird eine männliche Person gesucht, die ca. 175-180 cm groß und schlank ist, dunkel gekleidet war, einen Anglerhut mit Krempe und eine schwarze Sporttasche über der Schulter trug. Möglicherweise ist dieser Mann mit einem dunkelblauen Pkw, VW Passat Kombi, vom Tatort weggefahren.

Zeugen, die diese verdächtige Person bzw. das Fahrzeug gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

