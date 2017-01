POL-OL: +++ Räuberische Erpressung - Richter erlässt Haftbefehl +++

Oldenburg (ots) - Nach einer räuberischen Erpressung auf einen Taxifahrer erließ das Amtsgericht Oldenburg in der vergangenen Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Tatverdächtigen.

Die Tat hatte sich in der Nacht zum 26. Dezember 2016 in Oldenburg ereignet. Eine Gruppe von vier Personen soll nach Zeugenangaben gegen 2.30 Uhr am Klingenbergplatz in das Taxi eines 23-jährigen Taxifahrers eingestiegen sein. Die Personen hatten sich nach den bisherigen Ermittlungen kurz zuvor telefonisch bei einem Oldenburger Taxiunternehmen ein Fahrzeug bestellt. Die zwei Männer und zwei Frauen seien in den Wendekreis der Emil-Nolde-Straße gebracht worden. Dort angekommen seien drei der vier Fahrgäste ausgestiegen und hätten sich entfernt. Der am Fahrzeug verbliebene 21-jährige Mann habe dann eine Schusswaffe gezogen und den 23-jährigen Fahrer aufgefordert, sitzen zu bleiben. Dann sei auch er geflüchtet. Das Beförderungsentgelt wurde nicht gezahlt.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die vier Personen in den vergangenen Wochen identifiziert werden. Der jetzt 21-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell